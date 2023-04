Enorme snavel en flinke klauwen: bioloog adviseert ontsnapte zeearend niet zelf te benaderen

De zeearend is minstens zo'n vijf of zes jaar oud, schat Hoogenstein, maar omdat het dier in gevangenschap leefde kan het ook wel acht tot tien jaar oud zijn. "Hij is ongeveer een meter groot en de spanwijdte is indrukwekkend; die kan wel maximaal 2,5 meter zijn. Dat is vanaf de grond tot het plafond in een gemiddelde kamer."