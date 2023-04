Burgemeesters vragen Kamer om meer bevoegdheden in strijd tegen digitale relschoppers

Burgemeester Potters denkt dat een "beperkte kleine wettelijke aanpassing" aan de Gemeentewet voldoende is. Wie op straat oproept om te gaan rellen, kan daarvoor nu al een gebiedsverbod opgelegd krijgen, maar wie dat online doet nog niet. Dijksma probeerde dat in 2021 in aanloop naar een demonstratie tegen coronamaatregelen in Utrecht, maar werd later teruggefloten door de bestuursrechter. Het online gebiedsverbod dat een 17-jarige jongen uit Zeist kreeg opgelegd was in strijd met de grondwet.