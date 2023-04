Het mocht niet en toch gingen er Amersfoortse supermarkten open op eerste paasdag

In Amersfoort is het zo geregeld dat eerste paasdag, eerste pinksterdag, eerste kerstdag en nieuwjaarsdag de winkeldeuren gesloten moeten blijven. Over verruiming van die regeling wordt wel gediscussieerd maar een besluit is nog niet genomen. Er zijn winkeliers die graag alle dagen per jaar open willen, maar er zijn er ook die juist hechten aan bepaalde rustdagen. Ook de politiek blijkt verdeeld over het onderwerp.