Standplaatshouders Utrecht: ‘Geef ons een overgangsperiode van een paar jaar’

In eerste instantie wilde de gemeente de plekken verloten. De gemeente zegt dat Europese wetgeving bepaalt dat de plaatsen opnieuw aanbesteed moeten worden. De wethouder is teruggekomen van het idee om te loten, nadat de gemeenteraad in opstand kwam. Nu moet er een systeem komen op basis van criteria, dat zijn vestigingseisen. Maar daarmee is nog steeds niet zeker dat de bestaande standplaatshouders op hun plek kunnen blijven.