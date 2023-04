7 Georgiërs op Sovjet Ereveld Leusden geïdentificeerd: 'Al die jaren vroegen we ons wanhopig af wat er was gebeurd'

Beroeasjvili en Vanisjvi vochten in 1941 met het Rode Leger tegen de Duitsers. Ze werden krijgsgevangen genomen en naar Nederland getransporteerd als hulpkrachten voor de Duitse bezetters. In 1945 werden ze samen met dertien andere Georgiërs gefusilleerd nadat ze waren betrapt op het stelen van handgranaten voor het Nederlandse verzet. Na de oorlog zijn bijna alle Sovjetsoldaten die in Nederland sneuvelden herbegraven op het ereveld in Leusden. Vaak was hun identiteit niet bekend.