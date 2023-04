Een vangkooi en een kip, maar zéker niet met je blote handen: zo moet de ontsnapte Stellers zeearend gevangen worden

De zeearend die in het westen van de provincie is gespot, is hoogstwaarschijnlijk ontsnapt uit het Belgische park LaBiomista. Al is nog niet 100 procent zeker dat het écht hun arend is. "Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen als het dier effectief is gevangen", zegt Goele Schoofs van het park. Toch is de kans wel levensgroot: in het wild komt het dier in Nederland niet voor en uit het Belgische park ontsnapten eind vorige maand twee van zulke zeearenden die nog altijd niet terecht zijn.