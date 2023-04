Struikelsteen voor moeder van Utrechtse verzetsheldin Truus van Lier

Van Lier-Wensink werd in 1943 gearresteerd na afloop van een bezoek aan de gevangenis in Amstelveen waar haar dochter op dat moment gevangen zat voor de moord op de Utrechtse NSB-hoofdcommissaris van de politie Gerard Kerlen. Volgens Terlingen wist ze tot die tijd niets van de zaak af. "Truus hield het echt voor haarzelf, want ze wilde niemand in gevaar brengen. Toen Truus gevangen zat hoorde Derkje pas dat haar dochter de aanslag had gepleegd."