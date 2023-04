OM: 32-jarige Utrechter vergreep zich aan halfzusje (15), vernederde en krenkte haar

Het eerste incident was op Moederdag vorig jaar, toen de twee met de auto op zoek gingen naar een geopende supermarkt om boodschappen te halen voor hun moeder. In de auto zou de man over de binnenkant van haar dij hebben gewreven. Toen zij aangaf dat niet te willen, ging hij er mee door. "Je moet er maar tegen kunnen. Wen er maar aan", zou hij hebben gezegd. Toen ze uitstapte had hij haar bij haar billen gegrepen en had hij gelachen alsof dat grappig was, verklaarde het meisje.