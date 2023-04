Plonstoilet, een streepje bloed en vaker achterom kijken: het is vandaag Nationale Poepdag

Volgens de poepdokter maakt darmkanker 10 procent uit van alle kankergevallen in Nederland, maar kan het goed behandeld worden als je er op tijd bij bent. "Dus het is echt heel belangrijk om op tijd naar de huisarts te gaan. Kijk eens wat vaker achterom. Zie je een spoortje bloed? Dan kan dat iets heel onschuldigs zijn zoals een aambeitje of een scheurtje. Maar het ook ook ernstiger zijn. Als je bijvoorbeeld vaker bloedt, of als je poep wittig is of de kleur van stopverf heeft, dan moet je echt naar de huisarts."