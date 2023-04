Utrecht plant boom om aandacht te vragen voor groen in de stad: 'Tempo vergroening moet omhoog'

De minister ziet dat andere steden ook worstelen met de ruimte voor groen. "Ik noem het ook wel eens het gevecht om de ruimte, dat is in steden al helemaal aan de hand." Frank van den Brink, boomtechnisch adviseur bij de gemeente Utrecht, herkent de krapte in de stad. Maar er zijn allerlei technieken om een boom toch te laten groeien, zelfs op een open plein. "Dat kan met een boombunker. Dat is een bunker gevuld met grond. Of een systeem met kratten waar grond in zit. Maar er moeten ook beluchtingskoker eromheen. Het is heel lastig om een goede groeiconstructie te bedenken. Maar als het eenmaal lukt en je zet er een mooie boom op, dat is prachtig!"