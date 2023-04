Oplichters doen zich voor als Kledingbank Utrecht: 'Al honderd belletjes en mails gehad'

Toch is er ook iets positiefs overgebleven aan de hele zaak, vertelt Jan Swarts van de Kledingbank. "We hadden een oudere dame uit Huizen aan de lijn die liet weten het zo erg te vinden dat het oplichters waren. Hoewel ze uit ons ophaalgebied woont, zijn we gisteren naar haar toe gereden en hebben we kleding opgehaald. Het was zo'n lieve dame dat we dat er graag voor over hadden."