BBB krijgt van alle partijen een lesje formeren: 'Heb het idee dat zij naar een andere wedstrijd hebben gekeken'

GroenLinks is verbaasd en teleurgesteld over de gang van zaken. "Ik moest even met mijn ogen knipperen, omdat wij iets anders hadden afgesproken", zegt Huib van Essen. (GroenLinks) Ook het CDA is verrast, maar heeft "begrip voor de dynamiek waarin de BBB nu zit", zegt Mirjam Sterk (CDA).