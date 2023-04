Natuur staat op springen: volgende week alles groen, hooikoortspatiënten opgelet

Het wordt zonnig en er is voldoende vocht in de bodem, dat is de korte verklaring voor de te verwachten groenexplosie. Door de natte maartmaand en voldoende regenval in april is er genoeg vocht voor handen, legt Schröder uit. Het proces van kale naar groene bomen, kan heel snel gaan. "Hier in Houten zie ik nu nog een groene waas om de bomen heen, maar eind volgende week zal het behoorlijk groen zijn. De natuur staat echt op springen."