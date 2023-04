UMC Utrecht en Prinses Máxima Centrum nemen juridische stappen tegen sluiting kinderhartcentrum

In een verklaringen stellen de ziekenhuizen dat de minister met zijn besluit "de succesvolle concentratie van de zorg en onderzoek voor alle kinderen met kanker in Nederland in het Prinses Máxima Centrum ondergraaft". Kinderen met kanker die zijn opgenomen in het Prinses Máxima Centrum hebben vaak zorg nodig van het kinderhartteam van het UMC Utrecht. In totaal gebeurt dat nu zo'n zestig keer per jaar.