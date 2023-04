Wat te doen met ziekenhuisterrein in Woerden? Een ding is zeker: spoedzorg en huisartsenpost komen écht niet terug

De zorg in het Antonius ziekenhuis is de afgelopen jaren verschraald. Sinds 2018 is er geen spoedzorg meer. De huisartsenpost is ook verdwenen en er is alleen nog ruimte voor de wat kleinere ingrepen. Alles bij elkaar zorgt dat voor minder toeloop in het ziekenhuis. Het pand aan de Polanerbaan is te groot voor de zorg die er geleverd wordt en niet meer rendabel. Daarnaast is het verouderd maar verduurzamen is een te kostbare optie, zegt het bestuur. Op termijn gaat het huidige pand dus weg.