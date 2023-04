Straatdealers krijgen celstraffen en telefoons, geld en auto's worden afgepakt: 'Het is een domme zet, daarvoor word je bestraft'

Om te voorkomen dat de verdachten de getuigenverhoren van hun klanten zouden beïnvloeden, zaten zij na hun aanhouding anderhalve week vast in 'volledige beperkingen.' In die periode mochten zij met niemand in de buitenwereld contact hebben, alleen met hun advocaat. Dat was langer dan noodzakelijk, vond de rechter. Zij woog dat ook mee in de uiteindelijke straf.