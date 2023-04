Flexwoningen zorgen voor grote woede in Hooglanderveen: ‘We voelen ons door de politiek gepasseerd’

Die boosheid is niet eens gericht op de komst van de flexwoningen, want dat er een wooncrisis is snappen de omwonenden heel goed. “Maar achter locaties moeten goede redenen zitten toch?” Die reden voor deze locatie is volgens de wethouder heel simpel: “We zoeken plekken om snel te kunnen bouwen.” En dat geldt in het dorp toch niet direct als waterdichte argumentatie.