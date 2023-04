Zorgen over mogelijke windmolens in Bunschoten, gemeente wil uitleg van provincie

Dat komt vooral door het aandeel van windenergie in de plannen, dat veel kleiner is dan de zonne-energievoorstellen van gemeenten. Het aandeel wind is vooralsnog slechts een tiende; een fractie van het aandeel zon van 90 procent. "We hebben al veel eerder gezien dat er meer windplannen nodig zijn, maar wat er sinds het vaststellen van RES 1.0 is gebeurd, is dat er ook weer plannen zijn teruggetrokken in plaats van dat ze erbij zijn gekomen", zei demissionair gedeputeerde Huib van Essen daar eerder over.