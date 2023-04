Burgemeester Buma van Leeuwarden baalt van FC Utrecht

Vijf Eredivisieclubs komen nu tegen dat besluit in verzet. Naast FC Utrecht dienen ook Feyenoord, RKC, Go Ahead Eagles en FC Emmen een bezwaarschrift in. Tot grote teleurstelling van de Friese burgemeester. In de regionale krant zegt hij: "Dit gaat ons beide een hoop juridische capaciteit kosten, met alle financiële consequenties van dien. Als gemeenten en voetbalclubs zouden we het samen veiliger moeten maken voor publiek in plaats van met elkaar ruzie te maken in de rechtbank."