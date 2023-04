Uit nieuwe dna-analyse van doodgebeten schapen blijkt: de wolf was weer mondjesmaat in Utrecht

Uit de rapportage van BIJ12 blijkt verder ook dat voor het eerst een Nederlandse wolf in Duitsland op zoek is gegaan naar een nieuw territorium. Het gaat om één van de wolven die in de afgelopen jaren op de Noord-Veluwe werd geboren. In november 2022 werd deze wolf nog aangereden op de N795 bij Nunspeet, zo bleek uit analyse van haren op de bumper, maar het dier heeft die aanrijding overleefd. Twee maanden later werden sporen van deze wolf opnieuw gevonden bij Fleckertshöhe in Rijnland-Palts, Duitsland, meer dan 300 kilometer verderop. Hij is hiermee de eerste in Nederland geboren wolf die in het buitenland op zoek lijkt te zijn naar een territorium.