Utrechts burgerberaad over jaarwisseling is niet voor de bühne: "Alle uitvoerbare adviezen nemen we over"

Oud en Nieuw is al lange tijd een punt van discussie, wat het volgens de wethouder des te geschikter maakt voor een burgerberaad: "Het is een jarenlange traditie waar heel veel Nederlanders een mening over hebben, en het is een avond die enorm tot de verbeelding spreekt." Daarom is de hoop dat een burgerberaad dé manier is om een viering te organiseren waar heel Utrecht achter staat. Oosters: "En het is heel concreet, met bijvoorbeeld ook de vraag of een vuurwerkverbod een middel is dat we daarvoor kunnen inzetten of niet."