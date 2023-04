Kille ontvangst van nieuwe wethouders in Leusden: 'Ik schaam me soms voor hoe het hier gaat'

Waar komt die emotie vandaan? Niet alleen over die vierde wethouder. Natuurlijk ging het daar óók over. Lokaal Belangrijk, het CDA en Sociaal Leusden presenteerden vorige week twee nieuwe kandidaat wethouders nadat de fracties tot een coalitieakkoord waren gekomen. Een groot deel van de oppositie vindt dat er te weinig onderbouwing is voor een vierde wethouder en daar werd over gesteggeld. Ook is er kritiek op het feit dat een van de kandidaten in Noord-Holland woont en daar politiek actief is op meerdere fronten.