Treinstellen Voorschoten over de weg naar Amersfoort

De treinstellen die nu via een dieplader zijn vervoerd zijn eerst door het Utrechtse hijs- en transportbedrijf Mammoet vanuit het weiland op een rijdend platform gezet en vandaar naar een terrein in de buurt van de ongeluksplek gebracht. Vanwege de harde wind duurde het even voor ze over de weg naar Amersfoort konden worden gereden. Afgelopen nacht zijn ze met passen en meten naar de wagenwerkplaats in de buurt van Amersfoort Centraal gebracht.