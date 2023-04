Storing bij Vodafone levert problemen op met bellen naar UMC Utrecht én alarmnummer 112

Vodafone meldde de storing in de vroege vrijdagochtend. Het bedrijf zegt de oorzaak te hebben gevonden en stelt dat de storing al minder erg aan het worden is. Bij problemen kunnen Vodafone-klanten het best bellen via diensten als WhatsApp of FaceTime, geeft Vodafone aan. Omdat dat internetdiensten zijn, zijn die niet getroffen.