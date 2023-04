Woerdense Jan (88) loopt 450 km voor schoonzoon met spierziekte: 'Waarom zou ik achter de geraniums gaan zitten?'

Voor Jan is wandelen een uitlaatklep, een manier om zijn hoofd leeg te maken. Hij kampt met nachtmerries die hij heeft overgehouden aan de Tweede Wereldoorlog en later zijn tijd in het leger. "Op onze leeftijd heb je gewoon een rugzakje bij je. Het is wel eens vervelend dat je met nachtmerries zit, daar ontkom je niet aan. Ik wil er verder niet zoveel op ingaan maar dat zijn nachtmerries met veel angst. We hebben vroeger een hond gehad, die had heel snel in de gaten of ik droomde. Dan likte hij je wakker. En dan ben je blij dat je wakker bent want dan weet je: het is niet echt."