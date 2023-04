Maarten begrijpt helemaal niets van besluit van Kuipers: 'Zonder kinderhartcentrum in Utrecht had mijn zoontje niet meer geleefd'

In de zomer van 2020, wanneer de rest van Nederland bezig is om van de ene lockdown naar de andere te manoeuvreren, komt het zoontje van Maarten ernstig vermagerd terug van een zomerkamp. Hij is dan 11 jaar oud. Het voelt gelijk niet goed, vertelt hij. "We gingen van de huisarts naar het OLVG en daarna naar het AMC. Daar kregen we te horen dat het mis was. We werden acuut doorverwezen naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht."