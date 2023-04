Aannemers en architecten speuren in slooppand naar bruikbare materialen: 'Zonde om weg te gooien'

Circulair in 2050

De vraag naar grondstoffen neemt toe. We moeten daarom zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan, vindt het kabinet. Zijn doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Om dat te bereiken moet er minder worden weggegooid en meer worden hergebruikt.

De stichting Insert zet zich hiervoor in met bijvoorbeeld een Marktplaats voor bouwmateriaal, waar bijvoorbeeld aannemers van dakkapellen tot systeemplafonds tweedehands kunnen aanbieden. En als de 'circulaire safari' in Nieuwegein een succes is, willen ze die vaker organiseren.