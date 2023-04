Dealer volgens rechter niet schuldig aan dood Bunschoters, wel aan drugs- en medicijnhandel

Wel is K. schuldig aan het bezit en de handel in grote hoeveelheden drugs en medicijnen, die hij in zijn auto, een chalet in Soest en zijn woning in Bunschoten-Spakenburg bewaarde. In totaal ging het om duizenden slaappillen en honderden flesjes en tabletten methadon. Het feit dat gebruikers en verslaafden vaak bij hem over de vloer kwamen en de middelen voor het oprapen lagen, rekent de rechtbank hem zwaar aan.