Overvol stroomnet brengt Amersfoortse ondernemers in de problemen: ‘Dan moeten we de deur sluiten’

Op het perceel van 10.000 vierkante meter bij het bedrijventerrein in Vathorst is nu nog weinig te zien, maar vanaf halverwege mei gaat Newasco daar de nieuwe bedrijfshal bouwen. De stroomkabels worden logischerwijs ook aangelegd. "Alleen is de vraag of die ook aangesloten worden", zegt Nieuwland. Door landelijke regels mag hij dezelfde hoeveelheid energie die hij nu gebruikt niet meenemen naar de nieuwe locatie, 2 kilometer verderop. “Het is een bizarre situatie waar we in zitten."