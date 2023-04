Burgers lijnrecht tegenover Baarn: Raad van State buigt zich over toekomst Paleis Soestdijk

"Eerst hadden we het over 6,1 hectare bos en toen was iedereen enthousiast over onze plannen", zegt Meijer. "Toen de provincie Utrecht plotseling met regels over bosplaatsen kwam, was dat een tegenvaller waardoor we onze financiering anders moesten inrichten. Inmiddels zijn we via 3 hectare bos uitgekomen op een stukje van nu nog 3.000 vierkante meter. Dat is zoveel als een grote tuin."