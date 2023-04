Hoe werkt het en hoe kan je meedoen? 5 vragen over het burgerberaad

Deskundigen zijn het eens dat niet elk onderwerp geschikt is voor een burgerberaad. Onderwerpen die wel in aanmerking komen zijn vraagstukken waar de politiek zelf niet uitkomt. Ook moet het een onderwerp zijn dat een brede groep in de samenleving aanspreekt. Volgens onderzoekers van TNO komen vooral onderwerpen die over een lange termijn gaan in aanmerking. En tenslotte moet de vraagstelling goed af gekaderd zijn. In Ierland ging een burgerberaad bijvoorbeeld over abortus.