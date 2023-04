De broer van Hein overleed door een overdosis methadon: ‘Uit iets slechts kan hopelijk iets goeds ontstaan’

Bunschoten-Spakenburg - Hij had gehoopt "dit boek" vandaag dicht te kunnen doen, zegt Hein Bos. Hij is de broer van een van de twee jonge mannen uit Bunschoten-Spakenburg die anderhalf jaar geleden overleden na het innemen van methadonpillen. Dorpsgenoot Sergio K., die de pillen verhandelde, werd vandaag vrijgesproken van dood door schuld. Het wachten is nu of het Openbaar Ministerie - dat een fikse celstraf van vijf jaar had geëist - in hoger beroep gaat. De zaak is daarmee voor de nabestaanden nog niet helemaal afgesloten. "Het boek staat nog half open", zegt Hein.