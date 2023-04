Man aangehouden in onderzoek naar illegale flyeractie Kledingbank Utrecht

Veel wil de politie er niet over kwijt. Maar in het onderzoek naar een flyeractie in Alphen aan de Rijn, blijkt er dus een man te zijn aangehouden "in het kader van mogelijke oplichting". Uit welke gemeente de man precies komt en hoe oud hij is, wil de politie niet zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat hij zich op een later moment moet verantwoorden voor de rechter.