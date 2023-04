Utrechter wint jongerenprijs in natuurfotografiewedstrijd

De foto waar Dirk mee won laat de onderkant van een lieveheersbeestje zien. Het is vanwege die verrassende hoek dat hij heeft gewonnen. In het juryrapport staat: "Van onderen zie je een insect zelden en deze foto bewijst dat dat best jammer is. Alle kleine segmentjes, scharniertjes en onderdeeltjes maken dit een heel bijzondere foto."