Minder auto's, meer groen: Amersfoorts college wil betaald parkeren in bijna hele stad

Volgens de meest recente cijfers telt Amersfoort momenteel 115.440 auto’s en dat terwijl de gemeente 114.000 inwoners telt, verdeeld over 65.000 huishoudens. Bijna twee auto's per huishouden dus. Die nemen bijna anderhalf miljoen vierkante meter parkeerruimte in beslag. Dat zijn ruim 200 voetbalvelden vol geparkeerde voertuigen. Op die plek kunnen geen woningen of scholen worden gebouwd en plantsoenen of speelplaats worden aangelegd.