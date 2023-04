Van Gogh Museum verandert naam schilderij na tip Utrechtse chefkok: 'Waren geen uien, maar knoflook'

"Ik was er heilig van overtuigd dat het knoflook was", zegt De Witte. "Maar het kon zijn dat meneer Van Gogh zelf heeft gezegd: 'Dit zijn uien.' Als hij een titel aan zijn doek verbindt, dan houdt het op. Maar hij had het doek zelf nooit een naam gegeven, de fout is door iemand anders gemaakt. En honderd jaar lang heeft niemand gezien dat het knoflook was."