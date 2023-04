Student Pim wint rechtszaak van gemeente, Utrecht moet studenten alsnog energietoeslag betalen

Die bepaling leidde tot onbegrip bij Van Achthoven. "Het is belachelijk dat studenten met één pennenstreek werden uitgesloten van de toeslag, zonder verdere argumenten daarvoor." Hij vindt dan ook dat die uitsluiting van studenten als groep in strijd is met het discriminatieverbod . De rechtbank is het daarmee eens. "Er is namelijk sprake van vergelijkbare gevallen die door de gemeente op basis van de beleidsregel ongelijk worden behandeld", aldus de rechtbank.