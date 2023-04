Natuurlijk Zoëy: "Het ree is goed te zien vanaf de paden maar houdt de hond aan de lijn."

Reeën hebben geen last van de mens zolang er niet op ze gejaagd wordt, maar ze kunnen wel slachtoffer worden in het verkeer en van loslopende honden. Roel: "Het is het hele jaar door belangrijk om de hond aan de lijn te houden daar waar het moet, let op de borden. Niet alleen in het broed seizoen maar het hele jaar door, juist ook in de winter als dieren het moeilijk hebben omdat er minder eten is. Loslopende honden storen reeën bij het herkauwen. Ze worden opgejaagd, missen hun nodige rust en kunnen hun eten slecht verteren. Loslopende honden kunnen ook gruwelijke verwondingen maken en de reeën die een kalfje dragen kunnen dat spontaan verliezen. Dat zijn hele nare beelden die je dan ziet. Je moet je realiseren dat je te gast bent in de natuur en zo moet je je ook gedragen."