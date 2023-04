Koningsspelen en Suikerfeest vallen op zelfde dag, Utrechtse scholen verplaatsen festiviteiten

"Bij ons wordt het donderdag gehouden", zegt Jolanda de Groot over de Koningsspelen. De Groot is adjunct-directeur van de Dr. Bosschool in het Utrechtse Tuinwijk. "Wij hebben in een vroeg stadium de beslissing genomen zoals veel scholen. De beslissing komt puur vanuit de school. We hebben leerkrachten en personeel met een islamitische achtergrond, dus we hadden al vroeg in de gaten dat het mogelijk op dezelfde dag kon vallen."