Verdachte taxichauffeur onwel na strafeis van vijf jaar voor bomaanslagen Hoef en Haag

De aanslag die de taxichauffeur zou hebben gepleegd staat niet op zichzelf. Afgelopen zomer werden in juli drie aanslagen gepleegd op woningen in onze regio. Tweemaal in Hoef en Haag en één keer in Tienhoven. Ook was er een aanslag op woning in Huizen. Volgens het OM ligt een conflict tussen twee groepen drugscriminelen ten grondslag aan de aanslag. De ruzie gaat over een geripte partij cocaïne. Hoeveel precies is onduidelijk maar in de wandelgangen gaat het over honderden kilo's.