Geen moordplan, wel levens verwoest: OM eist 18 jaar cel voor dodelijk schietincident café De Plak

Het staat vandaag niet ter discussie dat A. in het café was, daar iemand heeft geslagen en dat hij een pistool bij zich had. Wat wel ter discussie staat is waarom A. in het café was en wat er die zaterdagavond is gebeurd, zegt de rechter. Eerder heeft het OM gezegd dat hij niet langer verdacht wordt van moord, maar van doodslag en poging tot doodslag. De advocaat van de nabestaanden wil dat A. wel wordt vervolgd voor moord.