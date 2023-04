Toeristenbelasting stijgt het hardst in provincie, stad Utrecht bij duurste gemeenten

Ook in Houten is de toerist in 2023 niet goedkoop uit. Daar betalen bezoekers €6,52 aan toeristenbelasting. Hiermee staat Houten op plek negen in de landelijke lijst. Er zijn ook Utrechtse gemeenten onderaan de lijst te vinden. Van alle gemeenten met een toeristenbelasting, is die in Renswoude het laagste (75 cent). Ook in Culemborg (80 cent) zijn de tarieven relatief laag.