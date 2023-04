Is er nog toekomst voor de kleine supermarkt? 'Ik denk dat het de moeite waard is om voor te vechten'

De enige supermarkt in Vreeland mag volgens Schuurmans dan iets duurder lijken dan de grotere super even verderop, dat is ie in feite niet. "Want als deze winkel er niet meer is, moeten we naar Loenen. Dat is algauw een kwartiertje rijden. Dat kost toch een paar euro, net als bezorgen. En je bent er meer tijd mee kwijt."