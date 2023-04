Installateur zonnepanelen zwaargewond na val van dak in Zeist

Volgens de woordvoerder van de inspectie gebeuren er veel vaker ongelukken bij het installeren van zonnepanelen. "Het is schering en inslag." Volgens hem komt dit bijna altijd doordat veiligheidseisen niet goed nageleefd worden. "Als bedrijven zich aan de regels houden, dan is een ongeluk nagenoeg uitgesloten." Bij het ongeval in Zeist is onbekend of de veiligheidseisen zijn nageleefd.