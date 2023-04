Minister Schouten neemt uitspraak Utrechtse rechtbank mee in nieuw wetsvoorstel energietoeslag

De eenmalige energietoeslag is een landelijke regeling, die in 2022 in het leven werd geroepen voor mensen met een laag inkomen, vanwege de oplopende prijzen voor energie. Studenten kunnen in de meeste gemeenten geen gebruik maken van die regeling. Wel kunnen zij proberen via de individuele bijzondere bijstand een toeslag te krijgen, zoals in Utrecht. De rechtbank in Utrecht vindt de bijzondere bijstand echter "geen redelijk alternatief". De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn strenger dan de voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag.