'Wie steekt nou een natuurgebied in de fik?' - vraagt een verdrietige boswachter René zich af

Het Zuid-Hollands Landschap, dat de Zouweboezem in eigendom heeft, deed aangifte van de brand. René hoopt vooral dat mensen nóg meer nadenken over wat je wel en niet kunt doen in een natuurgebied. "Wees er een beetje zuinig op, alsjeblieft." Maar, dan, ineens: "Goh, hóór je 'm? Een Cetti's zanger!" In dat éne stukje riet dat vrijdag niet is verbrand, heeft die kleine zangvogel zich maar daar gevestigd. "Zo zie je hoe veerkrachtig de natuur kan zijn. Maar we horen ze natuurlijk gewoon met rust te laten."