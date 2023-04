Verkeersdoden op hoogste niveau sinds 2008: 'Twee volle Boeings aan slachtoffers'

In onze provincie gaat het overigens relatief goed, het aantal verkeersdoden daalde hier juist. Stomphorst ziet dat de provincie "goed bezig" is met het terugbrengen van snelheden. "Ook wordt de fietsinfrastructuur hier behoorlijk verbeterd, er zijn minder confrontaties tussen auto en fiets. Met gescheiden fietspaden kun je al heel veel voorkomen. Utrecht is wat dat betreft een goed voorbeeld: hoewel het hier dichtbevolkt is, met name in de stad, gaat het eigenlijk heel goed. Andere provincies kunnen hiervan leren."