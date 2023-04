Amersfoortse moskee kookt voor anderen: 'De iftar moet altijd kunnen, ook als je weinig te besteden hebt'

Want net als in de rest van Nederland moeten ze bij de moskee ook opletten wat ze uitgeven. “Boodschappen zijn duur geworden en daardoor moeten we wel opletten wat we doen”, legt ze uit. “We gebruiken bijvoorbeeld minder kruiden of slaan we bepaalde producten groter in, omdat het voordeliger is.” Niet alleen de ingrediënten, ook al het verpakkingsmateriaal is een behoorlijke kostenpost.