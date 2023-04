Gluren bij de buren van stadhuis had niet gemogen, Utrecht erkent fout

RTV Utrecht stelde in februari vast dat het niet helemaal goed ging met de stream van de vergaderingen in de raadszaal van het oude stadhuis. De camera's vallen onder een geautomatiseerd systeem. Als een spreker zijn microfoon aanzet, krijgt hij of zij een camera op zich gericht. Sommige sprekers hebben hun zetel bij een raam. Tot voor kort filmden die camera’s dan ook de overburen. Daardoor konden kijkers van de stream in een huiskamer en in de showroom van een lampenwinkel kijken.