Centrale Eindtoets van start: advies al op zak, en tóch is vandaag een spannende dag voor groep 8

Provincie Utrecht - Het is een vrolijke boel bij groep 8 van basisschool Wereldkidz Meent in Maarn. Uitgelaten komen de kinderen hun klaslokaal binnen. Het enige dat er voorlopig op wijst dat het een spannende dag is, is dat de tafeltjes in toetsopstelling staan. Vandaag begint de Centrale Eindtoets.